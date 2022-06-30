Столтенберг призвал Россию вывести войска с Украины Фото: REUTERS

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал Москву вывести российские войска с Украины, призвав Россию закончить специальную военную операцию, а также отметив, что НАТО продолжит поддерживать украинские власти.

«Сегодня мы решили поддерживать Украину, убедиться, что она останется независимым и суверенным европейским государством», - заявил генсек альянса в четверг, 30 июня, на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде, отметив, что Россия «должна вывести силы и прекратить конфликт».

Столтенберг также заявил, что Североатлантический альянс ставит перед собой задачу не допустить прямого конфликта с Россией из-за Украины, указав на то, что ущерб такого столкновения будет несопоставим.

Напомним, ранее Столтенберг уже говорил, что НАТО не собирается выступать стороной конфликта на Украине, поэтому не отправит туда войска, поскольку намерен избегать войны с Россией.