Лавров допустил, что США хотят ослабить ЕС

Сергей Лавров заявил, что США хотят ослабить ЕС антироссийскими санкциями. Фото: REUTERS

Европа ощущает на себе последствия антироссийских санкций сильнее, чем США. Об этом в четверг 30 июня заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Лавров допустил, что путем введения санкций против России, от которых в первую очередь страдает Европа, Соединенные Штаты пытаются ослабить Евросоюз.

Глава российского дипломатического ведомства предложил провести анализ перечня существующих антироссийских санкций и заявил, что США «щадят» себя и не весьма активно вводят санкции, которые могут нанести ущерб их собственной экономике.

«Если вы сравните санкции, которые вводят европейские санкции против России и Белоруссии, и, с другой стороны, которые вводят Соединенные Штаты, то США, в общем-то, себя щадят и стараются не очень активничать в тех сферах, которые могут наносить ущерб их экономике», - цитирует Сергея Лаврова РИА Новости.

Глава российского дипломатического ведомства подчеркнул, что США заставляют страны ЕС вводить рестрикции, которые негативно сказываются на них самих и сделал вывод, что целью лоббируемого США санкционного движения может быть ослабление на только России, но и Европы.

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