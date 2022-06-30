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Политика30 июня 2022 13:12

Лавров допустил, что США хотят ослабить ЕС

Глава российского МИД заявил, что Европа страдает от антироссийских санкций больше, чем США
Мария ПАВЛОВА
Сергей Лавров заявил, что США хотят ослабить ЕС антироссийскими санкциями.

Сергей Лавров заявил, что США хотят ослабить ЕС антироссийскими санкциями.

Фото: REUTERS

Европа ощущает на себе последствия антироссийских санкций сильнее, чем США. Об этом в четверг 30 июня заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Лавров допустил, что путем введения санкций против России, от которых в первую очередь страдает Европа, Соединенные Штаты пытаются ослабить Евросоюз.

Глава российского дипломатического ведомства предложил провести анализ перечня существующих антироссийских санкций и заявил, что США «щадят» себя и не весьма активно вводят санкции, которые могут нанести ущерб их собственной экономике.

«Если вы сравните санкции, которые вводят европейские санкции против России и Белоруссии, и, с другой стороны, которые вводят Соединенные Штаты, то США, в общем-то, себя щадят и стараются не очень активничать в тех сферах, которые могут наносить ущерб их экономике», - цитирует Сергея Лаврова РИА Новости.

Глава российского дипломатического ведомства подчеркнул, что США заставляют страны ЕС вводить рестрикции, которые негативно сказываются на них самих и сделал вывод, что целью лоббируемого США санкционного движения может быть ослабление на только России, но и Европы.

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