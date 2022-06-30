Финский журналист предположил, что расплатой за вступление в НАТО будет "потеря суверенитета" Фото: REUTERS

Финляндия почти добилась своей цели и скоро вступит в НАТО, все препятствия устранены. Финский журналист, публицист Кости Хейсканен уверен, что это решение негативно отразится на развитии страны. Вступая в НАТО Финляндия, по его мнению, лишится суверенитета.

Хельсинки много лет дружили с Москвой, но сегодня внешняя политика страны меняется. Публицист уверен, что в ближайшее время встанет вопрос о беженцах. Международные законы не допускают их высылку, а в Европе курды признаны беженцами. Турция же считает этот народ террористами.

Опасения Анкара по данному поводу уже звучали не раз, а Финляндия и Швеция называлась рассадником террористов. И эту проблему будет решить очень непросто.

Еще один вопрос, который встанет перед Финляндией после вступления в НАТО, это новые реалии, в которых придется жить. Страна больше не сможет самостоятельно принимать решения, «суверенитет поменяют на безопасность».

- Сейчас вместе с финскими срочниками тренируются 100 пехотинцев из США. До этого натовские суда из Франции, Германии и Америки неоднократно посещали страну. Финляндию готовится к отражению российской агрессии, которая надуманна, — это уже видно, — объяснил журналист Пятому каналу.

Генсек альянса Йенс Столтенберг отметил, что присоединение этих Финляндии и Швеции к блоку в корне изменит обстановку в Балтийском регионе, пишет Rt.

Согласие Турции в отношении вступления Финляндии и Швеции в НАТО не является неожиданным и никак не повлияет на российско-турецкие отношения, пишет Life.