Гастроэнтеролог объяснила, кому нельзя есть яблоки Фото: Иван МАКЕЕВ

Фрукты богаты полезными для организма человека витаминами и веществами. Однако не для всех все они несут пользу. Так, гастроэнтеролог Екатерина Есакова предупредила, что яблоки есть можно есть не всем.

- Кислые сорта яблок противопоказаны людям, страдающим гастритами, язвенными заболеваниями желудка и 12-перстной кишки. В этих случаях лучше использовать термически обработанные яблоки – запеченные или яблочное суфле, - объяснила она в беседе с изданием Газета.Ru..

Также доктор добавила, что повышенное содержание фруктозы в яблоках может вызывать вздутие живота, что противопоказано людям с функциональными расстройствами ЖКТ.

Ранее RT писал о рекомендациях по суточной дозе свежих фруктов и ягод. По словам кандидата медицинских наук, члена Европейской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов Дарьи Жуковой, рекомендуемая суточная доза свежих фруктов, ягод для здорового взрослого человека - в среднем 400 г, или 10-16 крупных ягод клубники.