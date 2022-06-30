Белоруссия вводит безвизовый режим для граждан Польши с 1 июля по 31 декабря 2022

Белоруссия временно отменила визовый режим для граждан Польши в целях "поддержания добрососедских отношений" Фото: REUTERS

Белоруссия временно отменила визовый режим для граждан Польши. Соответствующее решение принял белорусский лидер Александр Лукашенко. Об этом сообщает государственный пограничный комитет в своем телеграм-канале.

Безвизовый въезд на территорию республики будет действовать с полуночи 1 июля по 31 декабря 2022 года.

В сообщении говорится, что отмена виз производится в целях "поддержания добрососедских отношений".

"Для безвизового въезда в Республику Беларусь необходимо предъявить действительный документ для выезда за границу, зеленую карту при следовании на автомобиле, а также иметь при себе медицинскую страховку", - уточнили в погранкомитете.

При этом проходить ПЦР-тест или предоставлять сертификат о вакцинации не нужно.

Как ранее писал сайт kp.ru, срок безвизового пребывания в Беларуси продлили до 30 дней. Обязательным условием для этого является прибытие через Национальный аэропорт.

Напомним, безвизовый режим для граждан 80 стран начал действовать в Белорусии в феврале 2017 года. Министерство спорта и туризма после введения безвизового режима прогнозировало увеличение потока туристов на 20%. Но изначально срок пребывания ограничивался только пятью днями.