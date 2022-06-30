Опрос показал, кто должен платить на первом свидании Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эксперты сервиса международных знакомств RusDate провел опрос среди своих пользователей на тему того, кому - парню или девушке - следует оплачивать счет на первом свидании.

В результате анализа оказалось, что 66% мужчин-участников исследования заявили о готовности оплатить счет. При этом остальные 34% респондентов проголосовали за то, чтобы счет оплачивала женщина. Об этом пишет Газета.Ru.

Что касается женской позиции, то 82% россиянок признались, что хотят, чтобы мужчина оплачивал счет. Еще 14% готовы платить за себя, а 2% согласны оплатить весь.

Аналитики отмечают, что наибольший интерес представляют данные по городам. Так, более 60% московских девушек готовы сами оплатить свой счет, а в Питере 52% женщин готовы разделить счет.

Тем временем "Свободная пресса" пишет, что сервис "СберСтрахование жизни" провёл исследование, чтобы узнать, о чём мечтает российская молодёжь сегодня. Как следует из результатов исследования 81% молодых людей в России имеет какую-то мечту - важное стремление, определяющее действия в жизни. Самая частая мечта у юношей и девушек -встретить настоящую любовь, в этом признались 52% опрошенных.