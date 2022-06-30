Путин подписал указ о передаче имущества "Сахалин энерджи" в собственность России Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин 30 июня подписал указ, согласно которому оператор проекта "Сахалин-2" Sakhalin Energy будет сменен на новое, российское юрлицо. Кроме того, согласно документу, все имущество будет передано в собственность России с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

- Правительство РФ создает российское общество с ограниченной ответственностью, которому ... переходят все права и обязанности "Сахалин энерджи инвестмент компании, - отмечается в тексте.

Напомним, "Сахалин-2" - нефтегазовый проект, реализуемый на условиях соглашения о разделе продукции. В "Сахалин-2" "Газпрому" принадлежит 50 % + 1 акция, Shell - 27,5 %, Mitsui - 12,5 %, Mitsubishi - 10 %.

До этого сайт kp.ru писал, что в мае 2022 года российские активы компании Renault перешли в государственную собственность. Так, полным пакетом акций ЗАО "Рено Россия" будет владеть Правительство Москвы. Доля Renault в российском концерне "Автоваз" в размере 67,69% передана под управление ФГУП "НАМИ" (Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт). Остальные акции автоконцерна сохранит за собой "Ростех".