Австралия ввела санкции против Кабаевой, Львовой-Беловой и Патрушева Фото: Анатолий ЖДАНОВ

1 июля правительство Австралии сообщило, что ввело санкции против уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, олимпийской чемпионки Алины Кабаевой, главы Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева. Также в черный список попали еще 12 россиян. Об этом говорится в сообщении МВД страны.

Также санкции введены против министра строительства Ирека Файзуллина, министра транспорта Виталия Савельева, председателя правления банка Россия Михаила Клишина и гендиректора Росгеологии Сергея Горькова и другие.

В апреле этого года сообщалось, что Австралия ввела санкции в отношении "Газпрома", "Транснефти" и еще 12 российских компаний. В частности, в список попали российский производитель автомобилей и двигателей "Камаз", группа алмазодобывающих компаний "Алроса", холдинг "Росэлектроника", ПАО "Ростелеком", "Русгидро" и другие.