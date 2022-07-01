NYP: Макрон попытался образумить Байдена в стремлении ограничить импорт российской нефти Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон попытался "образумить" американского лидера Джо Байдена, который хочет ограничить импорт нефти из России. Об этом в статье для NewYork Post пишет обозреватель Стивен Хейворд.

Автор публикации отмечает, что завершившийся накануне саммит G7(Большой семерки) стал худшим со времен пребывания в Белом доме Джимми Картера. Журналист считает, что мероприятие с участием президента Соединенных Штатов и встречу, прошедшую в 1979 году в Японии, объединяет присутствие на них "спятившего американского президента".

- Подтекст совета Макрона заключался в том, что Америке следует взять себя в руки и заняться собственными нефтяными залежами, - отмечается в публикации.

Напомним, еще весной палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие законопроекта, который предусматривает запрет импорта из России энергоносителей, в том числе нефти и газа.

Также сайт kp.ru писал, что Джо Байден объявил о запрете на импорт российских энергоносителей в США. Американский президент заявил о полном запрете импорта российской нефти и газа в США.