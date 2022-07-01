Си Цзиньпин Фото: REUTERS

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил об успешности принципа «одна страна, две системы» в Гонконге. Заявление было сделано по случаю 25-летия возвращения Гонконга в юрисдикцию Китая.

- За последние 25 лет при полной поддержке Родины и совместными усилиями правительства специального административного района Гонконг и всех кругов общества практическая реализация принципа «одна страна, две системы» достигла общепризнанного успеха в Гонконге, — сказал он.

Си Цзиньпин добавил, что этот принцип неоднократно был проверен на практике и получил поддержку китайского общества. Он усомнился, что принцип стоит менят, и выступил за то, чтобы продолжать использовать его на протяжении многих лет.

Ранее пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй заявил, что Пекин отказывается идти на какие-либо компромиссы по тайваньскому вопросу. Кроме того, дипломат призвал Вашингтон придерживаться принципа единого Китая, ни коим образом не поддерживая независимость Тайваня. До этого официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) КНР Вэн Вэньбинь в ответ на заявление Байдена предложил США послушать старинную китайскую песню, в которой поется: «Для наших друзей у нас есть прекрасное вино. Шакалов или волков мы приветствуем дробовиками».