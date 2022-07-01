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Общество1 июля 2022 6:08

Роспотребнадзор снимает ограничения, введенные из-за коронавируса

В ведомстве отметили продолжающиеся снижение интенсивности эпидпроцесса.
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Роспотребнадзор снимает ограничения, введенные из-за коронавируса

Роспотребнадзор снимает ограничения, введенные из-за коронавируса

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роспотребнадзор принял решение снять ограничения, которые были введены в России из-за пандемии коронавирусной инфекции. В том числе, отменяют масочный режим. Такое заявление в пятницу, 1 июля, сделали в Роспотребнадзоре, отметив продолжающиеся снижение интенсивности эпидпроцесса.

«В связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидпроцесса Роспотребнадзор приостанавливает действие ранее введенных ограничений, в том числе масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер», - говорится в заявлении ведомства.

Таким образом, кроме обязательного ношение масок, также отменяют ограничения в местах общественного питания и запрет на проведение массовых мероприятий. Однако Роспотребнадзор отмечает, что при ухудшении обстановки с распространением коронавируса «действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено». Кроме того, сохраняются противоэпидемические меры для своевременного выявления заболевших COVID-19 и мероприятия, обеспечивающие мониторинг за эпидпроцессом.