Германию предупредили о всплеске инфляции из-за сокращения поставок российского газа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германию ожидает еще более сильный рост инфляции, если в скором времени поставки российского газа по газопроводу «Северный поток» не нормализуются. Такое мнение высказали аналитики крупнейшего финансового института ФРГ Deutsche Bank.

«Если ситуация с отключением газа не будет разрешена в ближайшие недели, мы опасаемся, что это приведет к увеличению перебоев в энергоснабжении с существенными прямыми последствиями для экономического роста и, конечно же, к гораздо более высокому уровню инфляции», - приводит заявление аналитиков агентство Bloomberg.

Специалисты Deutsche Bank заявляют, что падение поставок газа на 60 процентов по «Севернму потоку» в начале июня стало «большим негативным шоком предложения». По мнению экспертов, постоянная нехватка голубого топлива «повысит риск неминуемой рецессии» в стране по причине нормирования энергоресурсов.

Напомним, 14 июня «Газпром» заявил о вынужденном сокращение поставок по «Северному потоку» из-за несвоевременного возврата газоперекачивающих агрегатов компанией Siemens после ремонта, а также выявленных технических неисправностей двигателей.

Как писал сайт kp.ru, ранее министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что страна находится в газовом кризисе, указав также на необходимость снизить потребление газа «везде, где это возможно», и сообщив, что при нехватке голубого топлива придется остановить работу некоторых отраслей промышленности.