Губернатор Василий Орлов: «На новой ледовой арене Амурского государственного университета смогут заниматься и студенты, и жители города»

В Благовещенске на территории АмГУ будет построена новая ледовая арена. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Благовещенске на территории Амурского государственного университета появится современная ледовая арена. Строительство катка начнется в ближайшие два месяца, сообщил губернатор региона Василий Орлов.

- Каток АмГУ в областной столице станет третьей площадкой с искусственным льдом. На новой ледовой арене смогут заниматься как студенты университета, так и жители города, будут работать детские секции, - отметил глава Приамурья в ходе рабочего совещания по вопросам строительства катка.

В Амурской области уже есть пять площадок с искусственным льдом: два таких катка работают в Благовещенске, и еще три - в Новобурейском, Райчихинске и в Свободном.

Строительством ледовой арены в Амурском государственном университете займется подрядчик из Хабаровска - ООО «Мастер Плит Строй». Компания занимается строительством крупных объектов по всему Дальнему Востоку. На ее счету – более 100 возведенных зданий. Это промышленные предприятия, офисные и торговые центры, культурные объекты и спортивные комплексы не только в больших городах, но и в отдаленных населенных пунктах Хабаровского и Приморского краев, Сахалина и Камчатки. По словам руководства компании-подрядчика, все работы идут строго по графику.