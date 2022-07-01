Михаил Мишустин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил концепцию подготовки педагогов до 2030 года. Об этом сообщил официальный сайт кабмин.

- В России планируется внедрить единые подходы к структуре, содержанию и оценке качества подготовки педагогических кадров для всей системы образования, а также увеличить число студентов, обучающихся по педагогическим программам на условиях целевого договора, и преподавателей, ежегодно повышающих свою квалификацию, — гласит текст сообщения.

Поясняется, что сейчас российские образовательные учреждения используют разные программы подготовки педагогов. Документ же поможет создать единую программу.

В конце мая 2022 года глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что в России планируют отказаться от участия в Болонском образовательном процессе, а также собственную систему образования. Он призвал относиться к Болонской системе, как к «прожитому этапу», отметив, что будущее образования в РФ за «нашей уникальной системой». При этом, как добавил Фальков, в основе этой системы должны быть положены интересы нацэкономики, а также максимум возможностей для самих обучающихся. Напомним, ранее к отказу от Болонской системы призывал секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Он также отмечал, что России следует начать использовать собственный опыт подготовки профессионалов.