Исторические переулки в центре Москвы благоустроили почти наполовину

Везде меняют асфальт, фонари, лавочки и высаживают деревья Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Центр столицы продолжает меняться в лучшую сторону. В этом году в районе между Тверской и Большой Никитской улицами приведут в порядок сразу несколько исторических переулков. Среди них - Брюсов, Леонтьевский, Елисеевский, Малый и Большой Гнездниковские переулки, Шведский тупик. Как сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, комплексное благоустройство в них уже готово на 40%.

«Главная задача - сохранить колорит этих пространств, добавить им комфорта и функциональности, - сказал Бирюков. - По проекту расширим тротуары, создадим удобные парковочные карманы, поставим современные фонари, скамейки и навигационные стелы».

По его словам, преобразятся не только переулки, но и соседние с ними скверы Арама Хачатуряна и Мстислава Ростроповича. Здесь отремонтируют прогулочные дорожки, подключат новые уличные торшеры и установят лавочки.

ЧТО ДЕЛАЮТ

На 1 июля в обновляемых переулках:

- завершается устройство кабельной канализации, сюда потом спрячут воздушные провода;

- прокладывают дополнительную водосточную сеть;

- устанавливают смотровые дождеприемные колодцы;

- приступили к мощению тротуаров гранитной плиткой;

- полностью заменили асфальт на проезжей части в Елисеевском переулке, теперь начнут перекладку дорожного покрытия на соседних участках;

- начали подготовку к установке опор освещения - всего 115 новых фонарей и уличных торшеров.

КОГДА ЗАВЕРШАТ

Основные работы в этом районе планируют доделать к началу сентября. После благоустройства займутся озеленением. Здесь высадят около 40 деревьев и более 2 тысяч кустарников. А газоны появятся на общей площади 12 тысяч квадратных метров.