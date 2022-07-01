Запасов самолетной техники в России хватит на три-четыре года Фото: Иван ВИСЛОВ

Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в пятницу, 1 июля, заявил, что запасов дорожной и авиационной техники в стране хватит на три-четыре года.

По его словам, ранее было правильно упомянуто вице-премьером России Маратом Хуснуллиным, что «три-четыре года мы еще на старых запасах проживем - дорожной техники, авиационной техники, других средств транспортного машиностроения». «Но уже сейчас надо думать, что будет через три-четыре года», - заявил спецпредставитель президента.

Ранее в ходе заседания расширенной коллегии Министерства транспорта РФ Хуснуллин заявил, что в стране возникли проблемы с дорожно-строительной техникой. «Еще год-два, может, три проедем, а дальше надо думать, что делать с техникой, на которой мы сегодня работаем», — заявил тогда вице-премьер.