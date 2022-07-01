В США предложили выйти из НАТО из-за Украины

В Соединенных Штатах предложили выйти из НАТО из-за Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член палаты представителей Соединенных Штатов Америки Марджори Тейлор Грин заявила, что стране необходимо выйти из НАТО.

По ее словам, американцы не хотят прямого конфликта с Россией, однако НАТО и администрация Байдена продолжают накалять обстановку.

- Эскалация из-за Украины, страны, не входящей в альянс, которая рискует обернуться ядерной войной, — силовая игра, ставящая под угрозу весь мир. Мы должны выйти из НАТО, — написала политик в социальных сетях.

Напомним, экс-глава объединенного командования ВС Британии генерал Ричард Бэрронс полагает, что НАТО не готов к полноценной конфронтации с Россией. По его мнению, альянсу придется принять решение о полномасштабном противостоянии в двух случаях. Первый — если под угрозой окажется большая часть Украины, чем сейчас. Второй — «российская агрессия» против одного из союзников НАТО. При этом второй вариант упрощает принятие решения, отметил Бэрронс. По его мнению, альянсу должно быть стыдно за свой низкий уровень готовности. Также он сообщил, что Великобритании нет необходимых систем обороны. Если бы британским военным пришлось защищать, к примеру, Эстонию, то они бы потерпели поражение примерно за неделю, полагает эксперт.