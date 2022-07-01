Путин заверил премьер-министра Индии, что Россия остается надежным поставщиком зерновых и удобрений

Российский президент обсудил с Моди поставки зерновых, удобрений и энергоносителей Фото: REUTERS

В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендр Моди обсудили поставки зерновых, удобрений и энергоносителей. Российский лидер заявил, что Москва остается надежным производителем и поставщиком данного товара, в том числе в Индию. Об этом в пятницу, 1 июля, сообщили в пресс-службе Кремля.

Как говорится в сообщении, в ходе общения было «в деталях рассмотрено» положение дел, которое складывается на глобальном рынке продовольствия.

«Путин обратил внимание на допущенные рядом стран системные ошибки, которые привели к нарушению всей архитектуры свободной торговли продовольственными товарами и спровоцировали существенный рост их стоимости», - сказано в заявлении, где отмечается, что «нелегитимные санкции против России усугубили и без того сложную обстановку» на рынке продовольствия.

Подчеркивается, что аналогичные факторы сказались негативно и на мировом энергетическом рынке. «При этом Владимир Путин подчеркнул, что Россия была и остается надежным производителем и поставщиком зерновых, удобрений и энергоносителей, в том числе индийским партнерам», - заключает пресс-служба.