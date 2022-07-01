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Политика1 июля 2022 11:36

Опубликовано видеопредсказание Жириновского: «Зеленский – последний президент Украины»

Опубликованы «пророчества» Жириновского об Украине и Зеленском
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Опубликовано видеопредсказание Жириновского

Опубликовано видеопредсказание Жириновского

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев обнародовал в своем Telegram-канале публикации из своей новой книги с «пророчествами» председателя ЛДПР Владимира Жириновского.

Как отметил глава региона, пришло время показать это гражданам. Так одно из таких «пророчеств» говорит о том, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский является последним украинским лидером, поскольку «Украины больше не будет».

«Итак, начинаем. В.В. Жириновский весной 2021 года: «Зеленский - последний президент Украины. Других президентов не будет, потому что не будет Украины» («Пророк 2.0», М. Дегтярев, стр. 83). Публикаций будет много. Владимир Вольфович предсказал будущее не только Украины», - написал глава региона.

Дегтярев пояснил, что таким образом Жириновский отреагировал на планы Киева о военной операции в Донбассе. «Тогда уже готовилось наступление украинской армии на Донецк и Луганск. Вот Жириновский предостерег и Зеленского таким образом от того, что не надо решать военным путем проблему собственного народа», - рассказал губернатор.