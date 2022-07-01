Украинская армия потеряла около 200 человек за сутки в районе Лисичанска Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны РФ в ходе брифинга в пятницу, 1 июля, заявило о потере Вооруженными силами Украины (ВСУ), которые за прошедшие сутки составили примерно 200 человек в районе Лисичанска.

«Украинская армия в данном районе несет большие потери. Только в населенном пункте Верхнекаменка противник за сутки потерял более 120 человек убитыми, и в Верхнекаменском - 70», - заявил официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков.

В министерстве также указали на то, что неудачи украинской армии на поле боя провоцируют рост количества дезертиров, а также тех, кто уклоняется от участия в военных действиях. В ведомстве заявили, что зафиксировали неорганизованный отход отдельных подразделений ВСУ из Лисичанска.

Кроме того, в заявлении говорится о том, что в одном из батальонов 17-й танковой бригады, действующем в районе Новой Полтавки, расположенной в Донецкой Народной Республики (ДНР), на сегодняшний день от штатной численности в строю осталось не более 20 процентов личного состава.