Эрдоган заявил, что Турция не планирует воевать с Грецией

Реджеп Тайип Эрдоган Фото: REUTERS

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна не планирует воевать с Грецией, но Афины нарушают воздушное пространство Турции.

"У нас нет такой проблемы, чтобы начать войну с Грецией. Но Греция не стоит за своими словами. Они 147 раз нарушали воздушное пространство. Как мы будем жить в соседстве? Что мы должны предпринять? Отвечают мои ВВС. Что скажут мои граждане, если не ответят ВВС? Не будут ли спрашивать о том, где наши ВВС?", - заявил Эрдоган журналистам сегодня, 1 июля.

Кроме этого, он добавил, что, некоторые мировые лидеры стараются помирить Турцию и Грецию.

Ранее Эрдоган заявил, что Западу нельзя доверять, особенно в политике. Президент Турции заявил, что слова западных политиков “полны лжи”.

Также ранее Эрдоган заявил, что переговоры о возможном вступлении Финляндии и Швеции в НАТО не прошли на ожидаемом уровне. Турецкий лидер упрекнул Финляндию и Швецию в том, что они "нечестны и неискренни" и обвинил последнюю в "защите террористов".