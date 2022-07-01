“Северный поток” остановят на плановый ремонт с 11 по 21 июля 2022 года Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Обе нитки "Северного потока" будут с 11 по 21 июля 2022 года остановлены для проведения планового технического обслуживания, сообщил оператор магистрали Nord Stream AG.

"С 11 по 21 июля 2022 года компания Nord Stream AG осуществит временную остановку обеих ниток газопровода "Северный поток" для проведения плановых профилактических работ", - уточняется в сообщении оператора магистрали.

Как уточнили в компании, речь идет о тестировании механических компонентов и систем автоматизации в целях обеспечения эффективной, безопасной и надежной работы газопровода.

Также отмечается, что график и план работ были заранее согласованы с партнерами Nord Stream AG по транспортировке газа выше и ниже по потоку.

Ранее kp.ru писал, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала российский газопровод "Северный поток - 2" "мертвым" проектом. Соответствующее заявление она сделала во вторник, 8 марта 2022 года, во время слушаний в Конгрессе Соединенных Штатов.