Специальный сбор для потребителей газа введут в Германии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство ФРГ ищет возможность для введения сбора, который будут платить все потребители газа.

Как передает Reuters со ссылкой на попавший в его распоряжение документ, согласно инициативе, соответствующие решение должно помочь поставщикам, которые столкнулись с быстро растущими ценами на импорт. Отмечается, что закон о таких сборах должен быть принят парламентом ФРГ 8 июля текущего года, и, как заявляют специалисты, сам сбор сделает газ более дорогим для всех.

Напомним, ранее министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек выступил с заявлением о том, что Германия находится в газовом кризисе, указав на важность снижения потребления газа «везде, где это возможно». По его словам, при нехватке голубого топлива придется остановить работу некоторых отраслей промышленности в стране, после чего «все рыночно-экономические процессы прервутся», а в некоторых случаях будет даже «катастрофический эффект».