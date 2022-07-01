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В мире1 июля 2022 13:08

Папа Римский заявил, что ООН оказалась не в силах добиваться прекращения военных конфликтов

Франциск считает, что миру нужно переосмыслить понятие "справедливой войны"
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Папа Римский заявил, что миру нужно переосмыслить понятие "справедливой войны"

Папа Римский заявил, что миру нужно переосмыслить понятие "справедливой войны"

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Папа Римский Франциск призвал переосмыслить понятие «справедливая война» в условиях существующих сегодня конфликтов, указав также на то, что Организация Объединенных Наций (ООН) оказалась не в силах добиваться прекращения военных конфликтов.

«Пришло время переосмыслить понятие "справедливая война". Справедливая война возможна, есть право на защиту, но то, как эта концепция используется сегодня, нужно переосмыслить», - заявил папа Римский в интервью аргентинскому агентству Telam.

Франциск назвал аморальным использование и владение ядерным оружием, отметив, что есть «целая структура по продаже оружия, которая способствует» развязыванию войн.

«Решать вопросы войной означает отказаться от способности вести диалог, быть конструктивным, которой обладают люди … Я не помню точные цифры, но один человек, разбирающийся в статистике, сказал мне, что если в течение одного года не производилось бы оружие, в мире не было бы голода», - заявил понтифик.