Папа Римский заявил, что ООН оказалась не в силах добиваться прекращения военных конфликтов

Папа Римский заявил, что миру нужно переосмыслить понятие "справедливой войны" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Папа Римский Франциск призвал переосмыслить понятие «справедливая война» в условиях существующих сегодня конфликтов, указав также на то, что Организация Объединенных Наций (ООН) оказалась не в силах добиваться прекращения военных конфликтов.

«Пришло время переосмыслить понятие "справедливая война". Справедливая война возможна, есть право на защиту, но то, как эта концепция используется сегодня, нужно переосмыслить», - заявил папа Римский в интервью аргентинскому агентству Telam.

Франциск назвал аморальным использование и владение ядерным оружием, отметив, что есть «целая структура по продаже оружия, которая способствует» развязыванию войн.

«Решать вопросы войной означает отказаться от способности вести диалог, быть конструктивным, которой обладают люди … Я не помню точные цифры, но один человек, разбирающийся в статистике, сказал мне, что если в течение одного года не производилось бы оружие, в мире не было бы голода», - заявил понтифик.