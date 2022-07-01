Германия собирается пережить зиму без газа, построив огромный термос для обогрева Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Германии ведется строительство огромного терморезервуара, который должен помочь стране с отоплением жилья на тот случай, если не хватит запасов российского газа, сообщает издание The Washington Post.

"Это огромный термос, который поможет нам сохранять тепло, в настоящее время оно не нужно. А потом мы сможем при необходимости это тепло высвобождать", - пояснила Таня Вилгосс, руководитель немецкого отделения отопительной компании Vattenfall из Швеции.

Как уточняется высота “термоса” составит 45 метров, он сможет вмещать до 56 миллионов литров горячей воды, которая будет нподогреваться за счет излишков энергии с солнечных и ветряных подстанций.

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что резкий отказ от российского газа навредит экономике Германии и Европы. Эмбарго на российский газ не остановит спецоперацию на Украине, считает он.

Также ранее член Совфеда России Алексей Пушков назвал безумием курс Германии на отказ от российского газа. Он отметил, что указанная задача невыполнима вообще, даже к 2027 году, как это заявлено Евросоюзом.