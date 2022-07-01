Власти Украины собирают деньги на 200 дронов для контроля границы с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Украине собирают деньги на создание собственной "армии дронов" из 200 беспилотников воздушной разведки (БПЛА) для того, чтобы контролировать границу с Россией протяженностью 2470 километров, сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сегодня, 1 июля.

"На Украине должна появится собственная "армия дронов" для помощи ВСУ. Генштаб Украины и платформа United24 собирают денежные средства на проект по покупке 200 БПЛА для воздушной разведки, которые могут летать до 24 часов на расстояние 160 километров", - цитирует Федорова "Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 июля 2022 года можно прочитать здесь.