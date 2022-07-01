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В мире1 июля 2022 13:54

Годовая инфляция в еврозоне побила рекорд за всю историю наблюдений

Годовая инфляция в еврозоне по итогам июня 2022 ускорилась до рекордных 8,6%
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Годовая инфляция в еврозоне побила рекорд за всю историю наблюдений

Годовая инфляция в еврозоне побила рекорд за всю историю наблюдений

Фото: REUTERS

По предварительной оценке, годовая инфляция в июне этого года в 19 странах еврозоны ускорилась, составив рекордные за всю историю подсчетов 8,6%. Об этом говорится в данных Евростата.

Согласно приведенным данным, годовая инфляция в еврозоне в июне 2022 года увеличилась до 8,6% против 8,1% месяцем ранее, что является максимальным показателем за всю историю наблюдения.

Уточняется, что инфляционные рекорд приходится на страны Балтии. Так Самым быстрым рост цен в годовом сравнении в зоне евро стал в Эстонии, составив 22%. В мае данный показатель был 20,1%. Следом идет Литва с показателем 20,5% и Латвия - 19%.

Отмечается, что высокая инфляция вызвана главным образом повышением стоимости энергоносителей на 41,9% в годовом выражении в июне этого года после 39,1% в мае.