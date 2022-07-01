Global Times: США санкциями против Китая планируют избежать ответственности за Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США в очередной раз сделали попытку снять с себя ответственность за обострение ситуации на Украине, обвинив китайские власти в бездействии и внеся пять компаний КНР в "черный список" за "якобы поддержку российского ВПК", сообщает издание Global Times.

"США в очередной раз продемонстрировали дурную привычку перекладывать вину на других. С одной стороны, так они стремятся избежать "особой ответственности" за украинский кризис, а с другой стороны, создают новых общих врагов, стремясь сохранить единство в возглавляемом США лагере союзников", - отметил автор статьи.

Ранее СМИ сообщили, что Минторг США внес в черный список пять китайских компаний из-за подозрений в сотрудничестве с ВС России.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 июля 2022 года можно прочитать здесь.