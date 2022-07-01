Самые богатые миллиардеры мира обеднели на 1,4 трлн долларов за первое полугодие 2022 Фото: REUTERS

Около 500 самых богатых людей обеднели на 1,4 трлн долларов за первое полугодие текущего года на фоне резкого обвала глобальных фондовых рынков.

Как передает агентство Bloomberg, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск обеднел примерно на 62 млрд долларов, основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос потерял 63 млрд долларов.

Отмечается, что для акций Tesla второй квартал этого года стал худшим в истории, а для Amazon - с «пузыря доткомов» в конце 1990-х. Тем не менее Маск до сих пор остается лидером в списке самых богатых людей мира, а его состояние оценивается в 208,5 млрд долларов. Следом все также идет Безос с состоянием 129,6 млрд долларов.

Тройку самых богатых людей мира замыкает глава LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA Бернар Арно. Его состояние оценивается в 128,7 млрд долларов. За ним следует Билл Гейтс с 114,8 млрд долларов.

Уточняется, что кроме них, никто в мире не обладает состоянием превышавшим 100 млрд долларов, хотя в начале года таких людей было десять. Так, в десятку входил Марк Цукерберг, который на момент опустился на 17-ю строчку с показателем 60 млрд долларов.