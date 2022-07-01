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Экономика1 июля 2022 14:07

Самые богатые миллиардеры мира обеднели на 1,4 трлн долларов за первое полугодие 2022

Bloomberg: Самые богатые миллиардеры мира обеднели на 1,4 трлн долларов за первое полугодие 2022
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Самые богатые миллиардеры мира обеднели на 1,4 трлн долларов за первое полугодие 2022

Самые богатые миллиардеры мира обеднели на 1,4 трлн долларов за первое полугодие 2022

Фото: REUTERS

Около 500 самых богатых людей обеднели на 1,4 трлн долларов за первое полугодие текущего года на фоне резкого обвала глобальных фондовых рынков.

Как передает агентство Bloomberg, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск обеднел примерно на 62 млрд долларов, основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос потерял 63 млрд долларов.

Отмечается, что для акций Tesla второй квартал этого года стал худшим в истории, а для Amazon - с «пузыря доткомов» в конце 1990-х. Тем не менее Маск до сих пор остается лидером в списке самых богатых людей мира, а его состояние оценивается в 208,5 млрд долларов. Следом все также идет Безос с состоянием 129,6 млрд долларов.

Тройку самых богатых людей мира замыкает глава LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA Бернар Арно. Его состояние оценивается в 128,7 млрд долларов. За ним следует Билл Гейтс с 114,8 млрд долларов.

Уточняется, что кроме них, никто в мире не обладает состоянием превышавшим 100 млрд долларов, хотя в начале года таких людей было десять. Так, в десятку входил Марк Цукерберг, который на момент опустился на 17-ю строчку с показателем 60 млрд долларов.