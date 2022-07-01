Разин на девятый день после смерти Шатунова обратился к его родным

Андрей Разин Фото: Олег ЗОЛОТО

Андрей Разин на девятый день после ухода из жизни популярного исполнителя Юрия Шатунова вновь выразил соболезнования его родным. В соцсетях он написал, что смерть певца стала для него потрясением.

"Сегодня девять дней, как не стало Юры Шатунова. Его уход из жизни стал большим потрясением для меня лично и для всех поклонников группы "Ласковый май". Я еще раз хочу выразить соболезнования его детям и жене. Ведь кроме них и меня, его кума, у Юры на этой земле никого не осталось. Пусть земля ему будет пухом", - отметил Разин.

Напомним, Юрий Шатунов скончался в машине скорой помощи в ночь на 23 июня. Ему было 48 лет.

Позже близкие артиста рассказали, почему артист умер так рано. Также директор Юры Шатунова признался, что певца было не спасти.

Урна с прахом Юрия Шатунова была захоронена на Троекуровском кладбище сегодня, во вторник, 28 июня 2022 года. На церемонии прощания присутствовали самые близкие: жена артиста Светлана с детьми, директор Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов и друзья музыканта.