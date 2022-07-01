Захарова высмеяла внесение украинского борща в список культурного наследия ЮНЕСКО

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала внесение ЮНЕСКО украинского борща в перечень нематериального культурного наследия, подлежащего особой защите.

"На заметку националистам, ненавидящим все русское. Из первого упоминания борща (в путевых записках данцигского купца М.Груневега, 1584-1585 годов) следует, что это блюдо русских жителей Киева. Живите теперь с этим", - написала дипломат в своем Телеграм-канале.

Напомним, сегодня, 1 июля, межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия включил культуру приготовления украинского борща в список нематериального наследия, нуждающегося в срочной охране.

Также ранее Захарова высмеяла заявление Лиз Трасс о намерениях Путина “аннексировать Прибалтику”. Официальный представитель российского МИД иронично отозвалась о проницательности главы МИД Великобритании Лиз Трасс.