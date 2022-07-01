Греция выразила России протест в связи с высылкой своих дипломатов из Москвы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел Греции выразило послу России в Афинах Андрею Маслову протест в связи с высылкой восьми греческих дипломатов из Москвы. По мнению ведомства, реакция РФ на высылку российских дипломатов из Греции несопоставима с мерами Афин.

Генеральный секретарь МИД посетил российского посла в связи с высылкой восьми греческих дипломатов властями в России.Он подчеркнул, что российская реакция была несоразмерной по сравнению с мерами, объявленными нашей страной в отношении некоторых российских дипломатов… Был выражен протест греческой стороны по поводу содержания последних заявлений российских официальных лиц и подчеркнуто, что следует избегать обобщений и формулирования обвинений в адрес нашей страны, которые не могут быть проверены», – сказано на сайте службы информации МИД Греции.

В ведомстве заявили, что высылка греческих дипломатов «не имеет никакого оправдания, кроме как несоразмерное возмездие».

Как писал сайт Kp.ru, ранее власти России решили выслать из страны восемь дипломатов Греции. Это связано с недружественными действиями греческих властей, заявили в Министерстве иностранных дел России.