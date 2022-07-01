Путин поручил увековечить память расшифровавшего письменность майя ученого Юрия Кнорозова

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти и праздновании в 2022-м году 100-летия со дня рождения ученого Юрия Кнорозова который расшифровал письменность майя, соответствующий документ был опубликован сегодня, 1 июля, на официальном портале правовой информации.

"Отмечая выдающийся вклад русского ученого, этнографа, майяниста Ю. В. Кнорозова в развитие российской и мировой науки и в связи со 100-летием со дня его рождения, постановляю правительству России в трехмесячный срок обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по увековечению памяти Ю. В. Кнорозова, по подготовке и проведению празднования 100-летия со дня его рождения", - отмечается в тексте указа.

Кабмину также поручено образовать профильный организационный комитет и утвердить его состав.

Ранее Владимир Путин поручил расширить программу газификации регионов России. В эту программу должно войти максимальное число населенных пунктов, заявил президент РФ.

Также глава государства поручил повысить пенсии, соцвыплаты и МРОТ. В частности, правительству было поручено помочь людям, потерявшим работу после 1 марта.