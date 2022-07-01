Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика1 июля 2022 16:09

В МИД России заявили об отсутствии политической подоплеки в остановке «Северного потока»

Работа трубопровода обеспечивается сложной технической системой, отметили в ведомстве
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В МИД России заявили об отсутствии политической подоплеки в остановке «Северного потока»

В МИД России заявили об отсутствии политической подоплеки в остановке «Северного потока»

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Никакой политической подоплеки в остановке газопровода «Северный поток» на техническое обслуживание нет, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

«Какая политическая подоплека, если турбины находятся под санкциями, которые стоят на наших газопроводах? Если у вас есть машина и она сломалась, потому что детали под санкциями? Вот и все», – сказал замглавы МИД РФ журналистам.

Как отметил дипломат, работа газопровода обеспечивается сложной технической системой, поэтому Евросоюзу следовало подумать, перед тем как вводить санкции в отраслях, связанных с критической энергоструктурой.

Как писал сайт Kp.ru, обе нитки «Северного потока» будут с 11 по 21 июля 2022 остановлены для проведения планового технического обслуживания. Речь идет о тестировании механических компонентов и систем автоматизации в целях обеспечения эффективной, безопасной и надежной работы газопровода, уточнил оператор газопровода.

Компания Siemens Energy ранее заявляла, что одну из газовых турбин для «Северного потока» после ремонта пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за антироссийских санкций Канады.