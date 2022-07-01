В МИД России заявили об отсутствии политической подоплеки в остановке «Северного потока» Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Никакой политической подоплеки в остановке газопровода «Северный поток» на техническое обслуживание нет, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

«Какая политическая подоплека, если турбины находятся под санкциями, которые стоят на наших газопроводах? Если у вас есть машина и она сломалась, потому что детали под санкциями? Вот и все», – сказал замглавы МИД РФ журналистам.

Как отметил дипломат, работа газопровода обеспечивается сложной технической системой, поэтому Евросоюзу следовало подумать, перед тем как вводить санкции в отраслях, связанных с критической энергоструктурой.

Как писал сайт Kp.ru, обе нитки «Северного потока» будут с 11 по 21 июля 2022 остановлены для проведения планового технического обслуживания. Речь идет о тестировании механических компонентов и систем автоматизации в целях обеспечения эффективной, безопасной и надежной работы газопровода, уточнил оператор газопровода.

Компания Siemens Energy ранее заявляла, что одну из газовых турбин для «Северного потока» после ремонта пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за антироссийских санкций Канады.