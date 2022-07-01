Народная милиция ЛНР сообщила о взятии под контроль Приволья и Шипиловки Фото: REUTERS

Приволье и Шипиловка взяты под контроль Народной милицией Луганской Народной Республики (ЛНР) совместно с союзными силами, сообщили в ведомстве. В ходе боев за Шипиловку и Приволье Вооруженные силы Украины понесли крупные потери в живой силе и технике, рассказали там.

Ранее Народная милиция ЛНР сообщила об освобождении Тошковки. Украинские войска сравняли поселок с землей, отметили в ведомстве.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 июля 2022 года можно прочитать здесь.