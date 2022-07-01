Правительство России перевело расчет экспортных пошлин на зерно и подсолнечное масло в рубли Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Расчет экспортных пошлин на зерно, подсолнечное масло и шрот в РФ будет производиться в рублях, об этом говорится в постановлении российского правительства.

В соответствии с документом, базовая цена для расчета пошлины на экспорт пшеницы равна 15 тысячам рублей за тонну, на ячмень, кукурузу и шрот - 13 875 рублей, на подсолнечное масло - 82,5 тысячи рублей. В формуле используется среднеарифметический курс доллара по отношению к рублю, который устанавливает ЦБ РФ за пять рабочих дней, предшествующих дате расчета ставки вывозной таможенной пошлины на зерновые культуры.

Кроме этого, документом на один год продлевается срок действия пошлин на экспорт подсолнечного масла, шрота и семян подсолнечника - до 31 августа будущего года.

Ранее kp.ru писал, что президент России Владимир Путин принял решение продавать газ в недружественные страны за российские рубли. Об этом он заявил в среду 23 марта 2022 года в ходе совещания с правительством.