Зеленский сообщил о создании группы консультантов по Украине, её возглавит экс-генсек НАТО Расмуссен Фото: REUTERS

Бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андрес фон Расмуссен возглавит консультативную группу по Украине, сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

«Благодарю бывшего генсекретаря НАТО Андерса фон Расмуссена за непосредственное участие в процессе, за согласие возглавить вместе с Андреем Ермаком платформу, которая может фундаментально создать конкретные гарантии безопасности для Украины», – написал политик в своем Telegram-канале.

Как отметил президент Украины, в консультативной группе важно объединить усилия «мощных» экспертов, которые имеют практический опыт.

Как писал сайт kp.ru, ранее Зеленский на международной конференции доноров для Украины предложил странам взять шефство над регионами, городами и отраслями Украины, которые пострадали в ходе российской спецоперации, для их восстановления.

Также он добавил, что Киев уже работает над «масштабным планом восстановления Украины» и стране необходима стратегическая международная поддержка.