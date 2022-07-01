ВОЗ заявила о трехкратном росте числа заражений оспой обезьян за последние две недели

Роспотребнадзор сообщил об отсутствии случаев заражения оспой обезьян в России Фото: REUTERS

Число подтвержденных случаев заболеваний оспой обезьян выросло в последние две недели в три раза, сообщил директор регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

«Со времени моего последнего выступления 15 июня о случаях заболевания оспой обезьян сообщили шесть новых стран и районов – в общей сложности 31, причем число новых случаев за тот же период утроилось и превысило 4,5 тысячи лабораторно подтвержденных случаев по всему региону», – сказано в распространенном заявлении директора регионального бюро ВОЗ.

По словам Клюге, в настоящее время необходимо предпринимать срочные меры для борьбы с распространением вируса. Он отметил, что на Европу сейчас приходится почти 90% всех зарегистрированных в мире случае заболевания обезьяньей оспой. Как сообщил директор бюро, в основном инфицированы люди в возрасте от 21 года до 40 лет, причем 99% зараженных мужчины.