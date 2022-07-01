Пластический хирург раскрыла, на какие операции идут российские мужчины ради красоты Фото: Иван МАКЕЕВ

Косметолог и пластический хирург Лусине Майтесян раскрыла, ради какого преображения российские мужчины готовы лечь пойти на операцию.

По словам специалиста, чаще всего представители сильного пола ложатся под нож в погоне за ровным носом и кубиками пресса. Об этом пишет Lenta.ru.

Врач отметила, что культ красоты у мужчин в нашей стране возникает в сравнительно позднем возрасте. Если раньше, по ее словам, они не беспокоились о вторых подбородках, кривом носе и лишних жировых отложениях, то теперь стремятся заботиться о своей внешности.

- Если говорить о мужской пластике, то пока в России она больше является средством избавления от проблем, чем инструментом формирования красивого тела, - рассказала Майтесян.

Также она добавила, что одной из самых востребованных среди мужчин операций остается исправление носовой перегородки, липосакция живота и гинекомастия (удаление жира в районе груди).

Ранее ФАН писал, что люди с низким доходом больше всего подвержены развитию ожирения. По словам доктора медицинских наук, президента Общества бариатрических хирургов Бекхана Хациева, примерно 30% трудоспособных россиян страдают от избыточного веса. Эта проблема бьет не только по системе здравоохранения, но и по другим сферам страны.

Кстати, как отмечает "Свободная пресса", обычно жир откладывается во всём теле человека. Однако с возрастом из-за гормональной перестройки жироотложение происходит именно в области живота, формируется так называемый жировой фартук. По словам эксперта Дарьи Русаковой, у мужчин накопление жира в области живота связано с дефицитом тестостерона, а у женщин - с дефицитом эстрогенов.