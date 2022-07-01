Стало известно, на сколько в России выросла цена на грудные импланты
Фото: Иван МАКЕЕВ
Пластический хирург Александр Вдовин рассказал россиянам, как отразились санкции на стоимости имплантов и препаратов.
По его словам, клиники не испытывают никаких проблем с наличием необходимого для проведения операций, однако цены выросли. Об этом пишет "Газета.Ru".
- Столичные клиники закупили все необходимое почти сразу, как только стали вводиться санкции ... в ряде медучреждений есть стратегический запас всего самого необходимого. Что касается цен, то они выросли на ряд препаратов в 2-3 раза, грудные импланты тоже подорожали в среднем на 30-40%, - рассказал Вдовин.
Хирург также добавил, что несмотря на это российские женщины не перестали прибегать к помощи пластических врачей и косметологов.
Ранее телеканал "360" сообщал о том, какие пластические операции были доступны во времена СССР. По словам пластического хирурга Максимильяна Абозина, тогда была в основном реконструктивная хирургия, от которой и начала зарождаться пластика. Также он рассказал, что люди в СССР могли воспользоваться тремя основными процедурами: ринопластика, подтяжка лица и век.