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Экономика2 июля 2022 1:25

Французская компания Thales, выпускающая модули безопасности для банковских карт, уходит из России

Компания специализируется на высокотехнологичных разработках
Мария ПАВЛОВА
Французская компания Thales уходит из России.

Французская компания Thales уходит из России.

Фото: REUTERS

Французская компания Thales в пятницу 1 июля объявила о своем уходе из России.

«Мы можем подтвердить, что Thales уходит из России», - цитирует ТАСС официального представителя компании Ванессу Виала.

Компания специализируется на высокотехнологичных разработках в различных сферах. Речь идет о связи, кибербезопасности и обработке больших данных. В том числе Thales выпускает модули безопасности для банковских карт.

Ранее американская компания McDonald’s объявила, что уходит из России навсегда.

Об уходе из России объявила и компания Siemens. По словам экспертов, полностью «импортозаместить» продукцию Siemens после ухода из России невозможно. Придется ли разбирать «Ласточки» и «Сапсаны» на запчасти, читайте здесь на kp.ru.

Также сообщалось, что производитель бытовой химии Henkel уходит из России, но российские сотрудниики компании будут по-прежнему трудоустроены и получать заработную плату.

В то же время испанская компания по дизайну и производству одежды Mango приняла решение окончательно уйти из России.