Французская компания Thales, выпускающая модули безопасности для банковских карт, уходит из России

Французская компания Thales уходит из России. Фото: REUTERS

Французская компания Thales в пятницу 1 июля объявила о своем уходе из России.

«Мы можем подтвердить, что Thales уходит из России», - цитирует ТАСС официального представителя компании Ванессу Виала.

Компания специализируется на высокотехнологичных разработках в различных сферах. Речь идет о связи, кибербезопасности и обработке больших данных. В том числе Thales выпускает модули безопасности для банковских карт.

Ранее американская компания McDonald’s объявила, что уходит из России навсегда.

Об уходе из России объявила и компания Siemens. По словам экспертов, полностью «импортозаместить» продукцию Siemens после ухода из России невозможно. Придется ли разбирать «Ласточки» и «Сапсаны» на запчасти, читайте здесь на kp.ru.

Также сообщалось, что производитель бытовой химии Henkel уходит из России, но российские сотрудниики компании будут по-прежнему трудоустроены и получать заработную плату.

В то же время испанская компания по дизайну и производству одежды Mango приняла решение окончательно уйти из России.