Рогозин заявил, что Россия будет запускать «Протоны», пока они не закончатся

Дмитрий Рогозин заявил, что Россия запустит все "Протоны". Фото: Артем КИЛЬКИН

Россия намерена использовать ракеты «Протон» до тех пор, пока они не закончатся, ни одна ракета не будет сдана на хранение на склад или передана в музей. Об этом заявил в пятницу 1 июля глава «Роскосмоса» Дмирий Рогозин.

Рогозин уточнил, что после 2024 года пуски «Протонов» потребуют дополнительных переговоров и соблюдения максимальной гарантии экологической безопасности.

«Мы «Протоны» планируем интенсивно эксплуатировать до тех пор, пока они не закончатся. Ничего в музей, на склад мы не собираемся сдавать… Как вопрос будет решен после 2024 года, это вопрос переговоров, но мы считаем, что мы должны дострелять все», - цитирует Рогозина РИА Новости.

Плюсами «Протонов» Рогозин назвал наличие на космодроме Байконур действующей стартовой площадки под эти ракеты, а также то, что заказчики пусков привыкли к «Протонам».

Ранее гендиректор Центра имени Хруничева, входящего в структуру Роскосмоса, Алексей Варочко рассказал, что Россия проведет еще 13 пусков ракет-носителей «Протон-М», после чего их производство будет остановлено.