Вирусолог объяснил необходимость карантинных мер из-за оспы обезьян Фото: Олег ЗОЛОТО

Оспа обезьян постепенно распространяется по миру, все новые и новые страны сообщают о случаях заражения. В связи с этим есть определенные риски, что болезнь доберется до России. Руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Бутенко уверен, что пока наши контакты с Европой ограничены, риски минимальны. Но нельзя исключать, что болезнь могут завезти из курортных стран.

- Е Европе высокая платность населения, все контакты там восстановлены. Из четырех тысяч случаев заболевания в мире 90% приходится как раз на Европу и Великобританию, - говорит «Газете.ru» вирусолог.

Роспотребнадзор сейчас отменил все меры профилактики из-за коронавируса, маски и перчатки больше не нужны, но это может поспособствовать развитию болезни.

- Наши граждане бывают в туристических странах, таких как Турция, Египет, Таиланд, где контактируют с людьми из других государств, в которых эта проблема существует. Когда контакты увеличатся, тогда увеличатся и риски распространения болезни у нас, - заключает эксперт.

Бутенко уверен, что оспу обезьян стоит квалифицировать как пандемию, а значит при возвращении наших граждан из-за рубежа нужно соблюдать карантинные меры, как при коронавирусе.

- Нужно начать с термометрии на прилете, налаживать широкое применение методов специфической диагностики. Выявлять появление больных людей прежде всего с помощью метода ПЦР, — заключил он.

Тем временем, директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил RT, что масштабы распространения оспы обезьян среди людей представляют реальную опасность.

Оспа обезьян отличается от COVID-19 распространением через близкий физический контакт между людьми. В первую очередь болезнь поражает людей со сниженным иммунитетом. По этой причине важно защитить их, а также детей, пишет ФАН.