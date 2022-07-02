Рогозин сообщил, что спутники Роскосмоса ведут круглосуточную съемку территории Украины

Дмитрий Рогозин Фото: Влад КОМЯКОВ

Спутники Роскосмоса ведут съемку территории Украины в круглосуточном режиме. Об этом заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, полученные кадры напрямую передаются в министерство обороны России, причем они выполнены в таком качестве, что по ним можно принимать решения.

"Мы эту съемку ведем, - констатировал Рогозин. - Круглосуточно, и в достаточном разрешении, что по ней можно принимать соответствующие решения в рамках министерства обороны".

Как ранее писал сайт kp.ru, Дмитрий Рогозин заявил, что весь ресурс спутников Роскосмоса работает на интересы российского Министерства обороны. Он также отметил, что до конца 2022 года предприятия Роскосмоса сдадут еще несколько аппаратов, которые смогут быть задействованы в военной сфере.

В то же время Рогозин отметил, что количество российских спутников на орбите невелико по сравнению с количеством космический аппаратов системы Starlink и зарубежных спутников наблюдения.