Губернатор Самарской области встретил росгвардейцев, вернувшихся из Донбасса

Дмитрий Азаров вручил бойцам госнаграды. Фото: Правительство Самарской области

В Самарскую область вернулись сотрудники Росгвардии, которые участвовали в спецоперации на территории Донбасса. Овациями их встретили местные жители, а также губернатор Дмитрий Азаров.

- Радость, с которой вас встречает самарская земля, в глаза ваших родных и близких, которые пришли сюда, которые встречали вас еще на подъезде, - отметил глава региона. - Поверьте, что вместе с вашими родными переживала вся Самарская область. Переживала и молилась за ваше возвращение.

Дмитрий Азаров похвалил бойцов за то, что они остались верны присяге и заветам победителей. Также он вручил им государственные награды за успехи в службе.

Слова признательности коллегам сказал и начальник управления Росгвардии области Александр Эсауленко. Самое главное, по его словам, что ребята вернулись без потерь.

Не обошлось и без трогательных моментов. У одного из доблестных защитников во время командировки родилась дочка. Он впервые увидел ее после возвращения.