Умер Леонид Шварцман, мультипликатор и создатель образа Чебурашки

Советский мультипликатор и создатель образа Чебурашки Леонид Шварцман Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Умер советский мультипликатор и создатель образа Чебурашки Леонид Шварцман. Он скончался в возрасте 101 года, сообщил шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков.

«Леонида Ароновича Шварцмана не стало», – сказал шеф-редактор киностудии в беседе с ТАСС.

Шварцман в 1941 году окончил школу при Институте живописи, скульптуры и архитектуры, после чего был призван в армию. Затем он работал работал токарем на танковом заводе в Челябинске, там же был художником-оформителем. В 1945 году Шварцман поступил во ВГИК, через три года начинает работать на киностудии «Союзмультфильм». С 1951 года работал как художник-постановщик в соавторстве с Александром Винокуровым, с 1963 года – самостоятельно, а в 1975 начинается его режиссерская карьера.

Мультипликатор известен как создатель образа Чебурашки для мультфильма Романа Качанова «Крокодил Гена». Также серди его работ такие мультфильмы как «Аленький цветочек», «Золотая антилопа», «Снежная королева», «Котенок по имени Гав», «Дядя Степа – милиционер», «38 попугаев».

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