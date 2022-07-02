«Союзмультфильм» отстоял право на образ пингвиненка Лоло Фото: кадр из мультфильма

Киностудия «Союзмультфильм» отстояла право на образ пингвиненка Лоло из мульфильма «Приключения пингвиненка Лоло». Его латвийский детский телеканал «Пингвин ЛоЛо» использовал в качестве своего логотипа.

«Изображение использовалось компанией в качестве логотипа детского телеканала. В свою очередь киностудия оспорила регистрацию знака в Роспатенте, который признал ее незаконной», – сказано в распространенном «Союзмультфильмом» сообщении.

В киностудии отметили, что последовательно отстаивают интеллектуальные права в течение нескольких лет. Как заявили в «Союзмультфильме», позиция российской киностудии соответствует всем нормам национального и международного права, что подтверждается решениями суда. Там пообещали и дальше пресекать любые незаконные действия в отношении интеллектуальной собственности. Кроме того, «Союзмультфильм» параллельно ведет работу по регистрации собственных товарных знаков, их на сегодняшний день насчитывается 123.