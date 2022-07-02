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Политика2 июля 2022 13:30

Пушилин сообщил о назначении «опытных российских управленцев» главами четырех министерств ДНР

Глава ДНР объяснил решение необходимостью скорейшего перехода в российскую парадигму госуправления
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Пушилин сообщил о назначении «опытных российских управленцев» главами четырех министерств ДНР

Пушилин сообщил о назначении «опытных российских управленцев» главами четырех министерств ДНР

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назначил российских управленцев на должности глав четырех министерств республики – образования и науки, здравоохранения, угля и энергетики и министерства доходов и сборов.

«Необходимость скорейшего перехода в российское правовое поле, в российскую парадигму государственного управления требует наличия новых компетенций у первых руководителей ведомств. Поэтому мы пригласили возглавить ряд министерств опытных российских управленцев», – написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Как уточнил глава ДНР, министром образования и науки республики назначена Ольга Колударова, руководителем Минздрава стал Дмитрий Гарцев, Министерство угля и энергетики возглавил Андрей Чертков, а министром доходов и сборов будет Дмитрий Шмелев. Прежним руководителям министерств предложены должности первых заместителей министра. Пушилин отметил, что каждый из них «справлялся с решением крайне сложных задач в очень непростое время».