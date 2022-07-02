Медведев заявил о завершении «бурного романа» украинцев с европейцами Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Теплые отношения жителей стран Европы к украинцам подходят к концу, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя митинги в Польше против наплыва беженцев с Украины.

«Похоже, бурный роман европейцев с украинцами завершается. Их уже не хотят, от них устали. Неистовые поляки вспомнили про свой оголтелый национализм. Напоминают криком почти четырем миллионам украинцев, разместившихся у них в стране, про то, что они в Польше. Схожие процессы идут и в других европейских странах, затеявших любовные игрища с Киевом. Понятно. Что и требовалось доказать», – написал он в своем Telegram-канале.

Как отметил замглавы Совбеза РФ, европейцы быстро перешли от «украинофилии» к «украинофобии». Медведев выразил уверенность, что «угасающие чувства» теперь будет невозможно вернуть обещаниями «будущего нескорого и неравного брака», то есть вступления Украины в Евросоюз. Политик посоветовал украинцам «вспомнить про свою былую любовь к зеленому хлопцу в зеленой футболке» и ради собственного блага «разорвать этот брачный союз навсегда».