Глава МВД Сербии обвинил Запад в шантаже с целью введения санкций против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Запад шантажирует Сербию, пытаясь добиться от нее введения санкций в отношении России, а затем потребует от Белграда поставлять вооружение Киеву, заявил сербский министр внутренних дел Александар Вулин.

«Любой шантаж начинается с того, что говорят: давайте только введите санкции против России, потом давайте только признайте Косово, потом – только откажитесь от Республики Сербской, а затем – только вооружайте Украину, и потом – дайте пехоту для конфликта с Россией», – приводятся слова главы МВД Сербии на сайте ведомства.

По мнению Вулина, западные страны используют в качестве шантажа ситуацию в Косово и Метохии, в которой Запад пытается «обострить до разрыва» отношения между Албанией и Сербией, чтобы последняя пошла на «военную реакцию». По этому сценарию защитники албанцев вмешаются в конфликт и осуществят прямую агрессию против Белграда, заявил он.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент Сербии Александар Вучич назвал несправедливыми требования Евросоюза к Белграду ввести санкции против России.